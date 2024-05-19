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SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧА МІЦЕЛЯРНА ОЛІЯ тм "SVR" 200 мл - Львів (449280) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
523,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
523,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
523,00 грн
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Соснівка, вул. Галицька, 7
Всього: упаковка (1)
523,00 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
565,63 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
530,46
Економія: -2,82 грн
527,64 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
525,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
Всього: упаковка (1)
581,09 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
Всього: упаковка (2)
497,14 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Всього: упаковка (1)
523,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
566,86
Економія: -5,88 грн
560,98 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (1)
529,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
523,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (1)
523,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
Всього: упаковка (1)
488,61 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (3)
523,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, просп. Свободи, 7/26
Всього: упаковка (1)
523,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (1)
523,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Минайська, 35-А
Всього: упаковка (1)
523,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Станційна, 2/1
Всього: упаковка (1)
422,15 грн