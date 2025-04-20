Київ
SVR ксеріаль 50 екстрем кераторегулюючий крем для стоп (SVR xserial 50 extreme keratoregulatory foot cream)

SVR ксеріаль 50 екстрем кераторегулюючий крем для стоп (SVR xserial 50 extreme keratoregulatory foot cream)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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Доступно в 2 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл №1
Lab. SVR
641,95 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл №1
Lab. SVR
650,00
Економія при броні: -78,00 грн
572,00 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
42.8 км
SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл №1
Lab. SVR
535,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
49.0 км
SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл №1
Lab. SVR
642,61 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
49.2 км
SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл №1
Lab. SVR
586,13 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
85.5 км
SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл №1
Lab. SVR
650,00
Економія при броні: -78,00 грн
572,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
106.6 км
SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл №1
Lab. SVR
640,47 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
106.6 км
SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл №1
Lab. SVR
645,14 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл №1
Lab. SVR
650,00
Економія при броні: -78,00 грн
572,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10/4
108.7 км
SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл №1
Lab. SVR
583,81 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл №1
Lab. SVR
650,00
Економія при броні: -78,00 грн
572,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл №1
Lab. SVR
649,00
Економія при броні: -96,00 грн
553,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
128.4 км
SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл №1
Lab. SVR
648,94 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
128.7 км
SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл №1
Lab. SVR
647,00 грн
Елітфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
129.0 км
SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл №1
Lab. SVR
649,00
Економія при броні: -91,00 грн
558,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
130.2 км
SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл №1
Lab. SVR
628,00
Економія при броні: -70,00 грн
558,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
130.4 км
SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл №1
Lab. SVR
709,57
Економія при броні: -35,42 грн
674,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
130.4 км
SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл №1
Lab. SVR
730,62
Економія при броні: -46,16 грн
684,46 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
130.8 км
SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл №1
Lab. SVR
715,28
Економія при броні: -30,82 грн
684,46 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
131.4 км
SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл №1
Lab. SVR
628,00
Економія при броні: -75,00 грн
553,00 грн
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