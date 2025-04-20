SVR ксеріаль 50 екстрем кераторегулюючий крем для стоп (SVR xserial 50 extreme keratoregulatory foot cream)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл №1
Lab. SVR
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл №1
Lab. SVR
650,00
Економія при броні: -78,00 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
42.8 км
SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл №1
Lab. SVR
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
49.0 км
SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл №1
Lab. SVR
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
49.2 км
SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл №1
Lab. SVR
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
85.5 км
SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл №1
Lab. SVR
650,00
Економія при броні: -78,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
106.6 км
SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл №1
Lab. SVR
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
106.6 км
SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл №1
Lab. SVR
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл №1
Lab. SVR
650,00
Економія при броні: -78,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10/4
108.7 км
SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл №1
Lab. SVR
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл №1
Lab. SVR
650,00
Економія при броні: -78,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл №1
Lab. SVR
649,00
Економія при броні: -96,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
128.4 км
SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл №1
Lab. SVR
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
128.7 км
SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл №1
Lab. SVR
Елітфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
129.0 км
SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл №1
Lab. SVR
649,00
Економія при броні: -91,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
130.2 км
SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл №1
Lab. SVR
628,00
Економія при броні: -70,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
130.4 км
SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл №1
Lab. SVR
709,57
Економія при броні: -35,42 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
130.4 км
SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл №1
Lab. SVR
730,62
Економія при броні: -46,16 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
130.8 км
SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл №1
Lab. SVR
715,28
Економія при броні: -30,82 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
131.4 км
SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл №1
Lab. SVR
628,00
Економія при броні: -75,00 грн