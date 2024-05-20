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SVR СЕБІАКЛЕР СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ SPF 50 тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Одеса (449239) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
608,44 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
669,28 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
774,90
Економія: -23,25 грн
751,65 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
774,90
Економія: -23,25 грн
751,65 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
699,71 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
774,90
Економія: -23,25 грн
751,65 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
774,90
Економія: -23,25 грн
751,65 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
774,90
Економія: -23,25 грн
751,65 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (1)
774,90
Економія: -23,25 грн
751,65 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
774,90
Економія: -23,25 грн
751,65 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стоянка, вул. Київська, 10
Всього: упаковка (1)
774,90
Економія: -23,25 грн
751,65 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
774,90
Економія: -23,25 грн
751,65 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (1)
774,90
Економія: -23,25 грн
751,65 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Збараж, вул. Грушевського Михайла, 4
Всього: упаковка (2)
656,35 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 27-А
Всього: упаковка (1)
656,35 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 2
Всього: упаковка (2)
656,35 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Франка Івана, 26
Всього: упаковка (1)
656,35 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
656,35 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (1)
656,35 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (1)
656,35 грн