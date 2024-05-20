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SVR СЕБІАКЛЕР ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 400 мл - Одеса (449236) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
736,16 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
742,90 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
742,90 грн
В інших містах:
Жемчужина
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Всього: упаковка (1)
742,90 грн
Чорноморська
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (1)
742,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
742,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
693,68 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Вознесенськ, вул. Челюскінців, 17
Всього: упаковка (2)
743,96 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
736,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (2)
737,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Могилів-Подільський, перех. Стависька / Риночна, 42/78
Всього: упаковка (1)
692,83 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (2)
737,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 21
Всього: упаковка (2)
696,38 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 45
Всього: упаковка (2)
692,01 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
828,95
Економія: -24,87 грн
804,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
Всього: упаковка (1)
681,78 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
774,90
Економія: -23,25 грн
751,65 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
736,74 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10/4
Всього: упаковка (1)
707,24 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
714,00
Економія: -123,00 грн
591,00 грн