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SVR СЕБІАКЛЕР ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 400 мл - Львів (449236) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
694,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
738,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
694,35 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (2)
694,35 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
694,35 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: упаковка (1)
694,35 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
742,75 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бурштин, вул. Калуська, 6-К
Всього: упаковка (1)
715,19
Економія: -2,41 грн
712,78 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
715,05 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
692,29 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
720,67 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (3)
674,96 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Тернопіль, вул. Руська, 16
Всього: упаковка (1)
694,35 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 2
Всього: упаковка (1)
694,35 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (1)
694,35 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Тернопіль, вул. Князя Острозького, 36
Всього: упаковка (2)
694,35 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 27-А
Всього: упаковка (1)
694,35 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
694,35 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
Всього: упаковка (1)
694,35 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (2)
720,49
Економія: -3,85 грн
716,64 грн