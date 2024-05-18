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SVR СЕБІАКЛЕР ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 400 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (449236) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (1)
708,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (5)
705,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
696,32 грн
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Всього: упаковка (2)
740,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
696,36 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (1)
738,91 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10/4
Всього: упаковка (1)
707,24 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
714,00
Економія: -123,00 грн
591,00 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
714,00
Економія: -123,00 грн
591,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
797,92
Економія: -138,29 грн
659,63 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
691,00
Економія: -100,00 грн
591,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
691,00
Економія: -100,00 грн
591,00 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 17
Всього: упаковка (1)
737,58 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Юрченка, 3
Всього: упаковка (1)
687,52 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
736,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (2)
737,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
736,62 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Валки, пл. Центральна, 3
Всього: упаковка (1)
738,68 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
734,92 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
690,03 грн