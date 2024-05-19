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SVR СЕБІАКЛЕР ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Львів (449235) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
457,40 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
529,15
Економія: -34,50 грн
494,65 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
457,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
490,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
490,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
490,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
457,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
457,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
457,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 57-А
Всього: упаковка (1)
457,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (1)
490,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (3)
490,00 грн
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Соснівка, вул. Галицька, 7
Всього: упаковка (1)
457,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 201-Г
Всього: упаковка (1)
457,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (1)
497,55
Економія: -32,72 грн
464,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (1)
529,15
Економія: -32,46 грн
496,69 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 12
Всього: упаковка (1)
476,57
Економія: -4,02 грн
472,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
468,07 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
479,04
Економія: -6,34 грн
472,70 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
447,29 грн