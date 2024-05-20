SVR ФІЗІОПЮР ОЧИЩАЮЧА МІЦЕЛЯРНА ВОДА тм "Laboratoires SVR" 400 мл - Одеса (449208) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
В інших містах:
Южна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Жемчужина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Чорноморська
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Припортова, 34
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
Елітфарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Віталюкс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1