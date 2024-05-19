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SVR ФІЗІОПЮР ОЧИЩАЮЧА МІЦЕЛЯРНА ВОДА тм "Laboratoires SVR" 400 мл - Львів (449208) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
707,00 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
644,16
Економія: -2,00 грн
642,16 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 23
Всього: упаковка (1)
529,20 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (1)
680,92 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
529,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
635,10 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
Всього: упаковка (1)
612,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (1)
635,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (1)
529,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
Всього: упаковка (1)
631,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (1)
529,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
624,34 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
Всього: упаковка (1)
690,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
709,56
Економія: -38,57 грн
670,99 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Змієнка Всеволода, 21
Всього: упаковка (1)
583,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Всього: упаковка (1)
529,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
Всього: упаковка (2)
707,00 грн
Онлайн №2
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (2)
583,00 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
624,34 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (2)
583,00 грн