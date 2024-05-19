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SVR ФІЗІОПЮР ОЧИЩАЮЧА МІЦЕЛЯРНА ВОДА тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Львів (449207) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
364,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
487,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (4)
487,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
364,60 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
364,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (1)
459,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
502,95
Економія: -46,58 грн
456,37 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (1)
492,61
Економія: -30,23 грн
462,38 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
439,84
Економія: -2,99 грн
436,85 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
442,57
Економія: -3,98 грн
438,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
Всього: упаковка (1)
469,28 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Тернопіль, вул. Князя Острозького, 36
Всього: упаковка (2)
441,05 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
441,05 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
Всього: упаковка (2)
401,74 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Всього: упаковка (1)
364,60 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Луцьк, просп. Мойсея Василя, 2
Всього: упаковка (1)
441,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, пл. Привокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
487,11 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
476,15
Економія: -1,40 грн
474,75 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (1)
442,65 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 23
Всього: упаковка (1)
441,05 грн