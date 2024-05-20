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SVR ГІДРАЛЬЯН ЛЕГКИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ тм "Laboratoires SVR" 40 мл - Одеса (449176) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Верона
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
Всього: упаковка (1)
682,00 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
642,90 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
715,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
676,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, просп. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
677,54 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, вул. Авраамівська, 62/64
Всього: упаковка (1)
675,74 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
672,85 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
677,68 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 21
Всього: упаковка (2)
669,57 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 207/2
Всього: упаковка (1)
734,60
Економія: -70,79 грн
663,81 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, пров. Лук'яненка Левка, 2
Всього: упаковка (1)
670,93 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 51
Всього: упаковка (2)
718,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
754,65
Економія: -150,90 грн
603,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (1)
642,51 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
Всього: упаковка (1)
718,00 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
717,89 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10/4
Всього: упаковка (1)
674,15 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
754,65
Економія: -150,90 грн
603,75 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
671,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (2)
674,22 грн