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RILASTIL ACNESTIL МУСС ОЧИЩУЮЧИЙ 150 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (808103) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
421,34
Економія: -45,74 грн
375,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
373,45
Економія: -36,50 грн
336,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
452,38 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
424,04
Економія: -38,52 грн
385,52 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Всього: упаковка (1)
342,04 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
Всього: упаковка (1)
500,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/6
Всього: упаковка (1)
500,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
Всього: упаковка (1)
413,04 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 253
Всього: упаковка (2)
500,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
500,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
Всього: упаковка (1)
481,39
Економія: -54,60 грн
426,79 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (1)
500,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тальнівська, 3
Всього: упаковка (1)
500,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
393,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
412,58
Економія: -51,68 грн
360,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4-А
Всього: упаковка (1)
500,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (1)
410,56
Економія: -72,22 грн
338,34 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Всього: упаковка (1)
500,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (2)
403,10
Економія: -47,42 грн
355,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
396,10
Економія: -56,61 грн
339,49 грн