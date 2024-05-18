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АВЕН МУС ОЧИЩУВАЛЬНИЙ 150 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (642207) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
516,56
Економія: -18,24 грн
498,32 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
592,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
520,99
Економія: -22,67 грн
498,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (1)
585,00 грн
В інших містах:
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
638,00
Економія: -110,00 грн
528,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
524,33
Економія: -26,01 грн
498,32 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
517,80
Економія: -19,48 грн
498,32 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
618,00
Економія: -90,00 грн
528,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (1)
529,81
Економія: -31,49 грн
498,32 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
513,82
Економія: -15,50 грн
498,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
521,09
Економія: -22,77 грн
498,32 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
483,17
Економія: -18,45 грн
464,72 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 74
Всього: упаковка (1)
532,75
Економія: -34,43 грн
498,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (1)
530,21
Економія: -31,89 грн
498,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Нижня Горова, 2
Всього: упаковка (1)
647,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 44/1
Всього: упаковка (1)
626,31 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
647,40
Економія: -19,42 грн
627,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
603,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
518,25
Економія: -19,93 грн
498,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
Всього: упаковка (1)
603,71 грн