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URIAGE ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЛАВАНТЕ 200 мл - Львів (461646) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
354,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
389,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
389,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
354,05 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
354,05 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Виговського Івана, 100
Всього: упаковка (1)
354,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (1)
389,00 грн
В інших містах:
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 66
Всього: упаковка (1)
380,05 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
376,90
Економія: -4,27 грн
372,63 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 2/4
Всього: упаковка (2)
389,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 12
Всього: упаковка (1)
354,72
Економія: -3,66 грн
351,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
364,42 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (2)
350,32 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Грушевського Михайла, 11
Всього: упаковка (1)
354,05 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, перех. Незалежності / Мельника, 34-А/1
Всього: упаковка (1)
355,07
Економія: -4,70 грн
350,37 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
Всього: упаковка (2)
389,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Тернопіль, вул. Сагайдачного, 3/7
Всього: упаковка (1)
354,05 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 17
Всього: упаковка (1)
354,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 37-А
Всього: упаковка (2)
389,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Тернопіль, вул. Князя Острозького, 36
Всього: упаковка (1)
354,05 грн