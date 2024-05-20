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URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ SPF 50+ 50 мл - Одеса (450498) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Верона
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
Всього: упаковка (1)
607,60 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
607,60 грн
В інших містах:
Жемчужина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Всього: упаковка (1)
607,60 грн
Чорноморська
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (3)
607,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
672,30
Економія: -20,17 грн
652,13 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
Всього: упаковка (1)
654,67
Економія: -57,93 грн
596,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Вінниця, вул. Київська, 45
Всього: упаковка (2)
662,52
Економія: -62,67 грн
599,85 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (2)
643,89
Економія: -33,44 грн
610,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
649,25
Економія: -43,79 грн
605,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
608,58
Економія: -56,38 грн
552,20 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
593,00
Економія: -90,00 грн
503,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
662,83
Економія: -127,76 грн
535,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
658,28
Економія: -47,83 грн
610,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
Всього: упаковка (1)
659,03
Економія: -70,39 грн
588,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
642,15
Економія: -50,39 грн
591,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46
Всього: упаковка (1)
554,27 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (1)
527,88 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (1)
672,30
Економія: -20,17 грн
652,13 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (5)
527,88 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
Всього: упаковка (1)
657,66
Економія: -69,02 грн
588,64 грн