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URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ SPF 50+ 50 мл - Львів (450498) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
647,69
Економія: -42,23 грн
605,46 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
672,30
Економія: -20,17 грн
652,13 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 57
Всього: упаковка (2)
625,70 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (1)
672,30
Економія: -20,17 грн
652,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (1)
647,69
Економія: -39,74 грн
607,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
Всього: упаковка (1)
527,88 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 22-Б
Всього: упаковка (1)
672,30
Економія: -20,17 грн
652,13 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
Всього: упаковка (1)
657,66
Економія: -69,02 грн
588,64 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (5)
527,88 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (1)
672,30
Економія: -20,17 грн
652,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
Всього: упаковка (2)
662,52
Економія: -62,67 грн
599,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
Всього: упаковка (1)
654,67
Економія: -57,93 грн
596,74 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
672,30
Економія: -20,17 грн
652,13 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46
Всього: упаковка (1)
554,27 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
Всього: упаковка (1)
672,30
Економія: -20,17 грн
652,13 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 36
Всього: упаковка (1)
672,30
Економія: -20,17 грн
652,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
642,90
Економія: -34,95 грн
607,95 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 30
Всього: упаковка (1)
672,30
Економія: -20,17 грн
652,13 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (1)
672,30
Економія: -20,17 грн
652,13 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
Всього: упаковка (1)
527,88 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
672,30
Економія: -20,17 грн
652,13 грн