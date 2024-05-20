Всі аптеки України
Косметичні засобиЗахисні засобиСонцезахисні і протиопікові коштиСонцезахисні засобиСонцезахисні засоби для тілаURIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ SPF 30Ціни в аптеках

URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ SPF 30 50 мл - Одеса (450467) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
504,05 грн
Верона
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
Всього: упаковка (1)
545,30 грн
Магнолія
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (1)
545,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (2)
546,05
Економія: -75,81 грн
470,24 грн
Віола
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
545,30 грн
Южна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
545,30 грн
В інших містах:
Жемчужина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Всього: упаковка (1)
545,30 грн
Чорноморська
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (3)
545,30 грн
Лазурна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Чорноморськ, вул. Лазурна, 3/2-Н
Всього: упаковка (5)
545,30 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (1)
501,85 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
501,80 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (2)
505,25 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (2)
502,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
502,67 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Умань, вул. Європейська, 23
Всього: упаковка (1)
506,34 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (1)
536,88 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (1)
504,89 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
Всього: упаковка (1)
549,29
Економія: -76,96 грн
472,33 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
Всього: упаковка (1)
490,56 грн
Елітфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
555,00
Економія: -85,00 грн
470,00 грн