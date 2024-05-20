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IVATHERM IVAHIDRA+ ГЕЛЬ ОЧИЩУЮЧИЙ ДЛЯ АТОПІЧНОЙ ШКІРИ 500 мл для чутливої шкіри - Одеса (838609) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
655,69 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (2)
658,65 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
655,92 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
660,93 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (2)
659,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
663,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13
Всього: упаковка (1)
740,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (2)
663,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
656,47 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
664,77 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (2)
664,17 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (4)
659,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
Всього: упаковка (1)
740,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
740,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
740,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (1)
740,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
657,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Привокзальна, 32-В
Всього: упаковка (1)
740,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (1)
740,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
740,00 грн