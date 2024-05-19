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IVATHERM IVAHIDRA+ ГЕЛЬ ОЧИЩУЮЧИЙ ДЛЯ АТОПІЧНОЙ ШКІРИ 500 мл для чутливої шкіри - Львів (838609) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
740,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
553,60 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (1)
553,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
471,70 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (1)
504,40 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 122
Всього: упаковка (1)
481,05 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
Всього: упаковка (1)
553,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: упаковка (1)
434,35 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
443,70 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
Всього: упаковка (1)
359,26 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
457,70 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Суботівська, 2-А
Всього: упаковка (1)
467,04 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Личаківська, 152
Всього: упаковка (1)
397,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
Всього: упаковка (1)
443,69 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
Всього: упаковка (1)
378,30 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (1)
434,35 грн
В інших містах:
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 8
Всього: упаковка (1)
453,03 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
659,02 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Трускавець, вул. Шевченка Тараса, 23
Всього: упаковка (1)
513,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Всього: упаковка (1)
664,07 грн