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IVATHERM IVAHIDRA+ ГЕЛЬ ОЧИЩУЮЧИЙ ДЛЯ АТОПІЧНОЙ ШКІРИ 500 мл для чутливої шкіри - Харків (838609) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
662,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
658,26 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
740,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
660,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
664,05 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (4)
661,08 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
656,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
656,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 41
Всього: упаковка (1)
660,98 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (2)
658,75 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Всього: упаковка (2)
656,43 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
657,21 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 2
Всього: упаковка (2)
662,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Володимирська, 1
Всього: упаковка (1)
740,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (9)
740,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (1)
740,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (2)
658,51 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
740,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
657,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (1)
740,00 грн