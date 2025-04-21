Біоскін форте шампунь від інтенсивного випадіння волосся
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках у Вінниця
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
826,96
Економія при броні: -71,42 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
822,75
Економія при броні: -67,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
833,32
Економія при броні: -77,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
829,03
Економія при броні: -73,49 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
830,22
Економія при броні: -36,83 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
869,76
Економія при броні: -75,58 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
838,57
Економія при броні: -83,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
873,23
Економія при броні: -117,69 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
1.9 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
2.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
871,08
Економія при броні: -115,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 6
2.9 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
835,75
Економія при броні: -80,21 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
2.9 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 181-А
3.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 37
3.3 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
870,42
Економія при броні: -146,17 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
844,77
Економія при броні: -50,93 грн