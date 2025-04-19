Біоскін форте шампунь від інтенсивного випадіння волосся
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
882,00
Економія при броні: -196,27 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
855,20
Економія при броні: -29,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
906,36
Економія при броні: -41,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
870,58
Економія при броні: -123,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
866,70
Економія при броні: -119,71 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
871,99
Економія при броні: -125,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
854,04
Економія при броні: -28,45 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
876,29
Економія при броні: -66,33 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
3.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
869,59
Економія при броні: -59,37 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
3.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
870,42
Економія при броні: -76,55 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
4.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
856,28
Економія при броні: -109,29 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 76
4.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
832,84
Економія при броні: -85,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
870,50
Економія при броні: -123,51 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 94
4.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
5.3 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 16/1
5.3 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
877,53
Економія при броні: -139,39 грн