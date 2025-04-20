Біоскін форте шампунь від інтенсивного випадіння волосся
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 57 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
836,26
Економія при броні: -64,06 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
846,24
Економія при броні: -42,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
851,81
Економія при броні: -47,99 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
874,32
Економія при броні: -40,84 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
838,48
Економія при броні: -34,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
848,66
Економія при броні: -86,78 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
841,03
Економія при броні: -79,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
882,91
Економія при броні: -121,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
885,99
Економія при броні: -52,51 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
883,91
Економія при броні: -50,43 грн
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
870,07
Економія при броні: -36,59 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
3.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
892,34
Економія при броні: -49,32 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 22
4.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
855,37
Економія при броні: -83,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
4.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
865,29
Економія при броні: -93,24 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел