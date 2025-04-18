Біоскін форте шампунь від інтенсивного випадіння волосся
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
825,84
Економія при броні: -32,15 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
897,62
Економія при броні: -32,69 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
870,00
Економія при броні: -44,83 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
4.3 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
850,49
Економія при броні: -57,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
871,74
Економія при броні: -106,65 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
5.9 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
857,09
Економія при броні: -31,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
6.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
902,55
Економія при броні: -37,62 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 1-А
6.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
839,44
Економія при броні: -45,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
6.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
916,48
Економія при броні: -51,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307
6.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
876,70
Економія при броні: -154,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 6
7.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
898,14
Економія при броні: -33,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 20/321-Б
7.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
854,87
Економія при броні: -107,88 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 26-А
7.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
855,85
Економія при броні: -108,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 145
7.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
826,95
Економія при броні: -61,64 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
7.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
870,00
Економія при броні: -44,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
7.9 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
900,06
Економія при броні: -55,01 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
8.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
839,04
Економія при броні: -45,86 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
8.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 89
8.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел