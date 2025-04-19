Біоскін форте шампунь від інтенсивного випадіння волосся
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
832,44
Економія при броні: -38,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
872,15
Економія при броні: -125,16 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
726,00
Економія при броні: -64,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
4.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
863,97
Економія при броні: -115,32 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
4.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
870,83
Економія при броні: -122,18 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
4.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
820,44
Економія при броні: -26,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
884,15
Економія при броні: -154,36 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
4.9 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
875,74
Економія при броні: -42,26 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
5.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
5.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
843,18
Економія при броні: -65,37 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
5.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
5.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
6.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
6.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
6.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН ФОРТЕ РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ІНТЕНСИВНОГО ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 300 мл №1
Дельта Медікел