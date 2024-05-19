Фармація Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Київ, вул. Володимирська, 51/53 Всього: упаковка (2) 73,70 Економія: -17,86 грн 55,84 грн Забронювати

Аптека нц Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Київ, вул. Окіпної Раїси, 4 Всього: упаковка (1) 63,67 Економія: -8,02 грн 55,65 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36 Всього: упаковка (2) 69,40 Економія: -16,87 грн 52,53 грн Забронювати

Фармація Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14 Всього: упаковка (2) 77,90 Економія: -18,88 грн 59,02 грн Забронювати

Аптека бам Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Ревуцького, 12-А Всього: упаковка (1) 60,70 Економія: -8,94 грн 51,76 грн Забронювати

Фармація Детальніше Відчинено Зачиняється о 17:00 Графік роботи Київ, шосе Харківське, 144-В Всього: упаковка (1) 75,50 Економія: -18,32 грн 57,18 грн Забронювати

Фармація Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18 Всього: упаковка (1) 73,30 Економія: -17,78 грн 55,52 грн Забронювати

Альго-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Київ, вул. Йорданська, 1 Всього: упаковка (1) 60,00 грн

Альго-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2 Всього: упаковка (1) 51,50 грн

Альго-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Київ, вул. Княжий Затон, 4 Всього: упаковка (1) 50,00 грн

Альго-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Прилужна, 4/15 Всього: упаковка (1) 71,00 грн

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Ощад аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Переяслав, вул. Шкільна, 44/4 Всього: упаковка (1) 68,33 Економія: -16,57 грн 51,76 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Ладижин, вул. Кравчика Петра, 12-Г Всього: упаковка (1) 64,40 Економія: -12,64 грн 51,76 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 8 Всього: упаковка (1) 77,70 Економія: -25,94 грн 51,76 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е Всього: упаковка (2) 45,38 Економія: -3,98 грн 41,40 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5 Всього: упаковка (1) 71,20 Економія: -19,44 грн 51,76 грн Забронювати

Челсі плюс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Білики, вул. Пристанційна, 3-К Всього: упаковка (1) 55,40 грн