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БАЛЬЗАМ СИЛА ЛОШАДИ "ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ" З ЕКСТРАКТОМ ЧЕРВОНОГО ПЕРЦЮ 250 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (381741) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
Всього: упаковка (1)
71,20
Економія: -19,67 грн
51,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Всього: упаковка (2)
45,24
Економія: -3,84 грн
41,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 8
Всього: упаковка (1)
77,70
Економія: -26,17 грн
51,53 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
Всього: упаковка (1)
73,30
Економія: -17,78 грн
55,52 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 12-А
Всього: упаковка (1)
60,70
Економія: -9,17 грн
51,53 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
75,50
Економія: -18,32 грн
57,18 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
Всього: упаковка (2)
69,40
Економія: -16,87 грн
52,53 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Всього: упаковка (1)
63,67
Економія: -8,02 грн
55,65 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
73,70
Економія: -17,86 грн
55,84 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (2)
77,90
Економія: -18,88 грн
59,02 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 12-Г
Всього: упаковка (1)
64,40
Економія: -12,87 грн
51,53 грн
Челсі плюс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Білики, вул. Пристанційна, 3-К
Всього: упаковка (1)
55,40 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (1)
50,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
51,50 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Всього: упаковка (1)
60,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (1)
71,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом