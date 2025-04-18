Демоскін акне (Demoskin acne)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 193 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
ГЕЛЬ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ДЕМОСКІН АКНЕ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
ГЕЛЬ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ДЕМОСКІН АКНЕ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ГЕЛЬ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ДЕМОСКІН АКНЕ" 50 мл №1
Ботаніка
115,02
Економія при броні: -16,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
ГЕЛЬ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ДЕМОСКІН АКНЕ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ГЕЛЬ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ДЕМОСКІН АКНЕ" 50 мл №1
Ботаніка
105,03
Економія при броні: -7,22 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ГЕЛЬ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ДЕМОСКІН АКНЕ" 50 мл №1
Ботаніка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ГЕЛЬ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ДЕМОСКІН АКНЕ" 50 мл №1
Ботаніка
122,30 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ГЕЛЬ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ДЕМОСКІН АКНЕ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ГЕЛЬ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ДЕМОСКІН АКНЕ" 50 мл №1
Ботаніка
122,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ГЕЛЬ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ДЕМОСКІН АКНЕ" 50 мл №1
Ботаніка
105,57
Економія при броні: -9,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ГЕЛЬ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ДЕМОСКІН АКНЕ" 50 мл №1
Ботаніка
114,40
Економія при броні: -18,39 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ГЕЛЬ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ДЕМОСКІН АКНЕ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ГЕЛЬ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ДЕМОСКІН АКНЕ" 50 мл №1
Ботаніка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
ГЕЛЬ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ДЕМОСКІН АКНЕ" 50 мл №1
Ботаніка
122,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
ГЕЛЬ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ДЕМОСКІН АКНЕ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
ГЕЛЬ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ДЕМОСКІН АКНЕ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ГЕЛЬ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ДЕМОСКІН АКНЕ" 50 мл №1
Ботаніка
122,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
ГЕЛЬ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ДЕМОСКІН АКНЕ" 50 мл №1
Ботаніка
114,24
Економія при броні: -17,79 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
1.9 км
ГЕЛЬ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ДЕМОСКІН АКНЕ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Шевченка, 161
2.0 км
ГЕЛЬ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ДЕМОСКІН АКНЕ" 50 мл №1
Ботаніка