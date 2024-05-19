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АВЕН КЛІНАНС ЕМУЛЬСІЯ МАТУЮЧА 40 мл - Київ (764351) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
546,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
546,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
546,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
546,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
546,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (2)
546,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (4)
546,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (2)
546,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
546,00
Економія: -16,38 грн
529,62 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (4)
546,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
463,35
Економія: -13,90 грн
449,45 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (3)
546,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (3)
546,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
546,00
Економія: -16,38 грн
529,62 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
546,00
Економія: -16,38 грн
529,62 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
Всього: упаковка (2)
546,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (1)
546,00
Економія: -16,38 грн
529,62 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (2)
546,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (6)
546,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 101
Всього: упаковка (3)
546,00 грн