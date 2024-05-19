АВЕН КЛІНАНС ЕМУЛЬСІЯ МАТУЮЧА 40 мл - Київ (764351) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 54 аптеках
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Київ, пл. Незалежності, 2
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Хрещатик, 44
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Київ, пл. Бесарабська, 7
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
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Київ, вул. Басейна, 15
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Всього: упаковка (2)
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Київ, пл. Львівська, 8-Б
Біла ромашка
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Київ, пл. Спортивна, 1-А
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Всього: упаковка (4)
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
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Всього: упаковка (3)
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Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
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Всього: упаковка (3)
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Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Біла ромашка
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Київ, вул. Антоновича, 50
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Ярославська, 56-А
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Велика Васильківська, 65
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (6)
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Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
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Київ, вул. Велика Васильківська, 101