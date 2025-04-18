Кодалі маска очищуюча (Caudalie mask clearing)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Київ
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧА МАСКА 179 75 мл №1
Caudalie
1199,01
Економія при броні: -239,81 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧА МАСКА 179 75 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -239,81 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧА МАСКА 179 75 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -239,81 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧА МАСКА 179 75 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -239,81 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
3.9 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧА МАСКА 179 75 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -239,81 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
4.3 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧА МАСКА 179 75 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -239,81 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
8.2 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧА МАСКА 179 75 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -239,81 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
8.6 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧА МАСКА 179 75 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -239,81 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
10.1 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧА МАСКА 179 75 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -239,81 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
10.3 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧА МАСКА 179 75 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -239,81 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Столичне, 103
12.3 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧА МАСКА 179 75 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -239,81 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
13.5 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧА МАСКА 179 75 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -239,81 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
15.3 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧА МАСКА 179 75 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -239,81 грн
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
17.1 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧА МАСКА 179 75 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -239,81 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
19.8 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧА МАСКА 179 75 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -239,81 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
20.0 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧА МАСКА 179 75 мл №1
Caudalie
1199,01
Економія при броні: -239,81 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стоянка, вул. Київська, 10
20.9 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧА МАСКА 179 75 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -239,81 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білогородка, вул. Будівельна, 19
21.0 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧА МАСКА 179 75 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -239,81 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
31.0 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧА МАСКА 179 75 мл №1
Caudalie
1199,01
Економія при броні: -239,81 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
134.0 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧА МАСКА 179 75 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -239,81 грн