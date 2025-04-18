Дюкрей екстра-ду шампунь (Ducrey Extra-doo shampoo)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеках у Київ
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
545,59
Економія при броні: -16,37 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
2.1 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
545,60
Економія при броні: -16,37 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
2.3 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
545,59
Економія при броні: -16,37 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
545,59
Економія при броні: -16,37 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Печерська, 1
2.4 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.6 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
2.7 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
3.6 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Берестейський, 24
3.8 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
545,59
Економія при броні: -16,37 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
3.9 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
4.3 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
545,60
Економія при броні: -16,37 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6
5.6 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
5.8 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 8
6.2 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент