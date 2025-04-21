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Дюкрей екстра-ду шампунь (Ducrey Extra-doo shampoo)
Дюкрей екстра-ду шампунь (Ducrey Extra-doo shampoo)
Кривий Ріг
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
133.7 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
459,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
133.7 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
460,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
137.5 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
494,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
137.7 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
494,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
138.0 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
665,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
138.5 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
422,30
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
198.0 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
494,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
206.2 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
521,20
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
206.3 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
545,60
Економія при броні:
-16,37 грн
529,23
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
248.9 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
545,60
Економія при броні:
-16,37 грн
529,23
грн
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Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Обухів, вул. Київська, 119
317.3 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
494,00
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
318.1 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
545,59
Економія при броні:
-16,37 грн
529,22
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
325.3 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
509,05
Економія при броні:
-15,27 грн
493,78
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
325.7 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
509,05
Економія при броні:
-15,27 грн
493,78
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
334.7 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
545,59
Економія при броні:
-16,37 грн
529,22
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
334.8 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
545,60
Економія при броні:
-16,37 грн
529,23
грн
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
337.2 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
545,59
Економія при броні:
-16,37 грн
529,22
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Столичне, 103
340.2 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
545,59
Економія при броні:
-16,37 грн
529,22
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
340.3 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
569,20
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
341.4 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
545,59
Економія при броні:
-16,37 грн
529,22
грн
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