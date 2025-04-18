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Дюкрей екстра-ду шампунь (Ducrey Extra-doo shampoo)
Дюкрей екстра-ду шампунь (Ducrey Extra-doo shampoo)
Харків
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
130.4 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
545,60
Економія при броні:
-16,37 грн
529,23
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
130.6 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
526,30
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
190.6 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
537,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
190.7 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
537,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
191.1 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
665,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
191.1 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
475,10
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
195.5 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
440,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
195.7 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
459,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
307.9 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
537,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
343.8 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
545,60
Економія при броні:
-16,37 грн
529,23
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
380.0 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
509,05
Економія при броні:
-15,27 грн
493,78
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
380.3 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
509,05
Економія при броні:
-15,27 грн
493,78
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
380.8 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
509,05
Економія при броні:
-15,27 грн
493,78
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
384.6 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
537,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
385.6 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
537,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
391.7 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
545,59
Економія при броні:
-16,37 грн
529,22
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
392.0 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
665,90
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
392.7 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
545,59
Економія при броні:
-16,37 грн
529,22
грн
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Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Київська, 119
399.2 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
537,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
401.6 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
545,59
Економія при броні:
-16,37 грн
529,22
грн
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