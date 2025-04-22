Дюкрей екстра-ду шампунь (Ducrey Extra-doo shampoo)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
3.1 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
В містах поряд
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Бровари, вул. Київська, 241
114.7 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
545,59
Економія при броні: -16,37 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
116.3 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
122.6 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
545,59
Економія при броні: -16,37 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Лугова (Оболонський), 12
124.3 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
126.2 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
545,59
Економія при броні: -16,37 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
127.9 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
545,59
Економія при броні: -16,37 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
128.3 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
128.4 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
545,59
Економія при броні: -16,37 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
128.9 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
509,05
Економія при броні: -15,27 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
129.4 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
545,59
Економія при броні: -16,37 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, пл. Печерська, 1
129.5 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Берестейський, 24
129.7 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
545,59
Економія при броні: -16,37 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
129.7 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
509,05
Економія при броні: -15,27 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
129.8 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
129.9 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
130.0 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Салютна, 2
130.0 км
ДЮКРЕЙ ЕКСТРА-ДУ ШАМПУНЬ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент