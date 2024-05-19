БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "Dr.ТРАВ" ТАМ-БОЛЬ 35 г - Київ (107922) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 18 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 20-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полярна, 8
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 73/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, 1-А
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7