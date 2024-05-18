Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинD-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ)Ціни в аптеках

D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (397398) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 59 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
248,80 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
248,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
248,80 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (9)
269,99
Економія: -35,25 грн
234,74 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
248,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
248,80 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 59 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (2)
264,99
Економія: -30,25 грн
234,74 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
248,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
248,80 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2)
276,22
Економія: -18,86 грн
257,36 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 59 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
248,80 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
248,80 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
248,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 59 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
248,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
248,80 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
248,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 59 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
248,80 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
248,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
248,80 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 59 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (1)
265,99
Економія: -31,25 грн
234,74 грн