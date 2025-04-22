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Каша молочна суха швидкорозчинна мультизлакова з сумішшю фруктів Мілупа (Porridge Milk dry instant multi-cereal with a mixture of fruit Milupa)
Каша молочна суха швидкорозчинна мультизлакова з сумішшю фруктів Мілупа (Porridge Milk dry instant multi-cereal with a mixture of fruit Milupa)
Вінниця
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Доступно в 96 аптеках у Вінниця
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З СУМІШШЮ ФРУКТІВ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
107,87
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З СУМІШШЮ ФРУКТІВ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,46
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З СУМІШШЮ ФРУКТІВ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
121,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З СУМІШШЮ ФРУКТІВ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
107,87
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З СУМІШШЮ ФРУКТІВ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,35
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З СУМІШШЮ ФРУКТІВ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
121,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З СУМІШШЮ ФРУКТІВ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
101,30
грн
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Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З СУМІШШЮ ФРУКТІВ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
121,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З СУМІШШЮ ФРУКТІВ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
121,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З СУМІШШЮ ФРУКТІВ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
103,18
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З СУМІШШЮ ФРУКТІВ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
101,05
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З СУМІШШЮ ФРУКТІВ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
110,93
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З СУМІШШЮ ФРУКТІВ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
121,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З СУМІШШЮ ФРУКТІВ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
121,00
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З СУМІШШЮ ФРУКТІВ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
107,87
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З СУМІШШЮ ФРУКТІВ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
107,87
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З СУМІШШЮ ФРУКТІВ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
121,00
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З СУМІШШЮ ФРУКТІВ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
107,87
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З СУМІШШЮ ФРУКТІВ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
102,85
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З СУМІШШЮ ФРУКТІВ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
121,00
грн
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