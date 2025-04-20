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Каша молочна з пробіотиками 5 злаків з чорносливом Хіпп (Porridge milk with probiotics 5 cereals with prunes Hipp)
Каша молочна з пробіотиками 5 злаків з чорносливом Хіпп (Porridge milk with probiotics 5 cereals with prunes Hipp)
Львів
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Доступно в 47 аптеках у Львів
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
1.2 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
1.2 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бортнянського, 28
1.3 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Васильківського, 1
1.4 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
1.8 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
1.8 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
2.0 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 93
2.7 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Панаса Мирного, 24
3.2 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 113
3.3 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
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Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115-А
3.4 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Малоголосківська, 42
3.4 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
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Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
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