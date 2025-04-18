Київ
Про товар
Ціни
Каша молочна з пробіотиками 5 злаків з чорносливом Хіпп (Porridge milk with probiotics 5 cereals with prunes Hipp)
Каша молочна з пробіотиками 5 злаків з чорносливом Хіпп (Porridge milk with probiotics 5 cereals with prunes Hipp)
Київ
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Доступно в 69 аптеках у Київ
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
3.6 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
4.1 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 35
5.0 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
5.2 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12-А
5.2 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
5.2 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 52
5.4 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 109-В/1
5.5 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
5.6 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 28
5.7 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
Забронювати
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Оболонська, 4
5.8 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 6-А
5.8 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
6.0 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
6.1 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Бучми Амвросія, 6-А
6.1 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
6.2 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 18-В
6.3 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню