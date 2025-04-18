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Каша молочна з пробіотиками 5 злаків з чорносливом Хіпп (Porridge milk with probiotics 5 cereals with prunes Hipp)
Каша молочна з пробіотиками 5 злаків з чорносливом Хіпп (Porridge milk with probiotics 5 cereals with prunes Hipp)
Харків
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Доступно в 17 аптеках у Харків
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Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Харків, просп. Науки, 38
3.8 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
5.1 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
6.4 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Харків, просп. Слави, 3-А
6.6 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Харків, просп. Ювілейний, 63-Д
7.3 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
7.3 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Нескорених, 13
7.5 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
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Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Харків, просп. Байрона, 183
7.5 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
9.0 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Бекетова, 21
10.7 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
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В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
13.0 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дергачі, вул. Вокзальна, 72
14.5 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
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Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Мерефа, вул. Савченка, 4
24.6 км
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ" 250 г №1
Хіпп Україна
165,00
грн
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