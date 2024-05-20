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БЕБІВІТА ЧАЙ З ФЕНХЕЛЮ 30 г, №1 - Львів (160341) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
96,69 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (2)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Зелена, 21
Всього: упаковка (2)
96,53 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Коперника, 3
Всього: упаковка (1)
96,94 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (3)
97,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Моршин, вул. Франка Івана, 29-Н
Всього: упаковка (1)
98,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Локачі, вул. Степова, 8-А
Всього: упаковка (2)
96,97 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (3)
96,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 20
Всього: упаковка (1)
96,96 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-В
Всього: упаковка (2)
97,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременець, вул. Захисників України, 51/1
Всього: упаковка (2)
97,54 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Львівська, 102
Всього: упаковка (1)
96,96 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теребовля, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (2)
96,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Ковельська, 68
Всього: упаковка (1)
98,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Воловець, вул. Карпатська, 48
Всього: упаковка (4)
97,01 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 22-Б
Всього: упаковка (1)
96,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 57/70
Всього: упаковка (1)
96,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Острозького, 24
Всього: упаковка (1)
97,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Рівне, вул. Соборна, 336
Всього: упаковка (2)
97,46 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, просп. Миру, 21
Всього: упаковка (1)
97,74 грн