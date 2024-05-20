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БЕБІВІТА ЧАЙ З ФЕНХЕЛЮ пакетик 1.5 г, №20 - Львів (102536) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
112,00
Економія: -18,64 грн
93,36 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Миколайчука Івана, 6
Всього: упаковка (1)
101,23
Економія: -0,22 грн
101,01 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тлумач, вул. Макуха, 14
Всього: упаковка (2)
102,47 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
110,40
Економія: -9,59 грн
100,81 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 16
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Ужгород, вул. Капушанська, 21
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, просп. Свободи, 3
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Королево, вул. Злагоди, 2
Всього: упаковка (2)
93,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Берегове, пл. Кошута, 3
Всього: упаковка (2)
90,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, вул. Енергетиків, 10
Всього: упаковка (1)
109,42
Економія: -9,97 грн
99,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, просп. Незалежності, 113
Всього: упаковка (1)
93,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 25-А
Всього: упаковка (2)
110,27
Економія: -7,99 грн
102,28 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 24
Всього: упаковка (1)
83,34
Економія: -0,48 грн
82,86 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Київська, 112-А
Всього: упаковка (1)
109,74
Економія: -9,88 грн
99,86 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Хлібна, 14
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 34-Г
Всього: упаковка (1)
90,31 грн