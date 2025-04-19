Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 152 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Доктор Хелсі
366,42
Економія при броні: -14,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Доктор Хелсі
373,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Доктор Хелсі
394,33
Економія при броні: -22,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Доктор Хелсі
373,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Доктор Хелсі
368,46
Економія при броні: -75,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Доктор Хелсі
364,35
Економія при броні: -41,61 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Доктор Хелсі
373,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Доктор Хелсі
369,71
Економія при броні: -59,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Доктор Хелсі
370,72
Економія при броні: -60,38 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Доктор Хелсі
391,48
Економія при броні: -19,28 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Доктор Хелсі
369,22
Економія при броні: -47,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Доктор Хелсі
368,70
Економія при броні: -46,03 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Доктор Хелсі
373,80 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Доктор Хелсі
373,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Доктор Хелсі
389,88
Економія при броні: -17,68 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Доктор Хелсі
404,88
Економія при броні: -33,02 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Доктор Хелсі
373,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Доктор Хелсі
373,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Доктор Хелсі
373,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Доктор Хелсі
363,84
Економія при броні: -41,53 грн