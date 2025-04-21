Віджайсар антидіаб (Vijaysar anidab)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
228,35
Економія при броні: -25,37 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
228,84
Економія при броні: -36,96 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
226,66
Економія при броні: -34,78 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
228,40
Економія при броні: -29,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
227,23
Економія при броні: -28,37 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
227,55
Економія при броні: -33,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн