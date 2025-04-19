Віджайсар антидіаб (Vijaysar anidab)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 160 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
232,39
Економія при броні: -56,44 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
231,89
Економія при броні: -47,22 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
225,33
Економія при броні: -16,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
193,01
Економія при броні: -7,57 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
228,34
Економія при броні: -18,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
225,72
Економія при броні: -33,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
228,36
Економія при броні: -29,33 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
232,04
Економія при броні: -47,09 грн