Віджайсар антидіаб (Vijaysar anidab)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 140 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
228,26
Економія при броні: -18,98 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
223,51
Економія при броні: -14,92 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
228,58
Економія при броні: -19,99 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
226,18
Економія при броні: -17,59 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
231,65
Економія при броні: -43,53 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
232,45
Економія при броні: -44,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
229,56
Економія при броні: -41,44 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
231,67
Економія при броні: -23,28 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн