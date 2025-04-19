Віджайсар антидіаб (Vijaysar anidab)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 178 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
227,14
Економія при броні: -39,67 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
230,24
Економія при броні: -42,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
231,08
Економія при броні: -39,35 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
229,51
Економія при броні: -42,04 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
230,34
Економія при броні: -43,11 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
228,24
Економія при броні: -37,04 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
228,46
Економія при броні: -40,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
227,63
Економія при броні: -45,06 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
223,68
Економія при броні: -36,67 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
228,25
Економія при броні: -45,34 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
227,97
Економія при броні: -19,41 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
228,16
Економія при броні: -19,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
233,04
Економія при броні: -41,40 грн