Віджайсар антидіаб (Vijaysar anidab)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
228,77
Економія при броні: -45,79 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
230,63
Економія при броні: -47,65 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн