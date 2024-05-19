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Бангшил таблетки 390 мг, №100 - Львів (459058) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 18
Всього: упаковка (1)
449,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (7)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Патона, 37
Всього: упаковка (2)
449,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 2
Всього: упаковка (2)
449,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 13
Всього: упаковка (1)
449,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 39
Всього: упаковка (1)
449,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
Всього: упаковка (1)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9/2
Всього: упаковка (2)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 26
Всього: упаковка (1)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Ковельська, 71
Всього: упаковка (2)
449,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-А
Всього: упаковка (2)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (2)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (1)
449,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Мирогощанська, 1
Всього: упаковка (1)
449,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Надвірна, вул. Грушевського Михайла, 11
Всього: упаковка (1)
449,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, пл. Привокзальна, 2-Д
Всього: упаковка (2)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Борисенко Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
449,00 грн