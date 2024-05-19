Бангшил таблетки 390 мг, №100 - Львів (459058) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Шпитальна, 11
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Всього: упаковка (2)
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Львів, просп. Свободи, 5
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Всього: упаковка (1)
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Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 18
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Патона, 37
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 2
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 13
1 соціальна аптека
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Стрий, вул. Успенська, 39
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
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Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9/2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 26
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Ковельська, 71
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Київська, 9
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Мирогощанська, 1
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Надвірна, вул. Грушевського Михайла, 11
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, пл. Привокзальна, 2-Д
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Борисенко Олександра, 1