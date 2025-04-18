Доменорм максі (Domenorm maxi)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 447 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
ДОМЕНОРМ МАКСІ 100 мл №1
Фармексклюзив
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ДОМЕНОРМ МАКСІ 100 мл №1
Фармексклюзив
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
ДОМЕНОРМ МАКСІ 100 мл №1
Фармексклюзив
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ДОМЕНОРМ МАКСІ 100 мл №1
Фармексклюзив
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ДОМЕНОРМ МАКСІ 100 мл №1
Фармексклюзив
499,40
Економія при броні: -42,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
ДОМЕНОРМ МАКСІ 100 мл №1
Фармексклюзив
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ДОМЕНОРМ МАКСІ 100 мл №1
Фармексклюзив
533,26
Економія при броні: -30,04 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ДОМЕНОРМ МАКСІ 100 мл №1
Фармексклюзив
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ДОМЕНОРМ МАКСІ 100 мл №1
Фармексклюзив
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ДОМЕНОРМ МАКСІ 100 мл №1
Фармексклюзив
462,55
Економія при броні: -52,19 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ДОМЕНОРМ МАКСІ 100 мл №1
Фармексклюзив
503,70
Економія при броні: -46,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
ДОМЕНОРМ МАКСІ 100 мл №1
Фармексклюзив
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
ДОМЕНОРМ МАКСІ 100 мл №1
Фармексклюзив
523,86
Економія при броні: -21,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ДОМЕНОРМ МАКСІ 100 мл №1
Фармексклюзив
469,42
Економія при броні: -39,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ДОМЕНОРМ МАКСІ 100 мл №1
Фармексклюзив
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
ДОМЕНОРМ МАКСІ 100 мл №1
Фармексклюзив
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ДОМЕНОРМ МАКСІ 100 мл №1
Фармексклюзив
454,68
Економія при броні: -15,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ДОМЕНОРМ МАКСІ 100 мл №1
Фармексклюзив
523,18
Економія при броні: -20,22 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ДОМЕНОРМ МАКСІ 100 мл №1
Фармексклюзив
504,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
ДОМЕНОРМ МАКСІ 100 мл №1
Фармексклюзив